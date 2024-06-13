مُعجب يُحرج خالد النبوي.. شاهد ردّ فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكد تمضي أيام قليلة على واقعة صفع الفنان عمرو دياب معجباً أراد التقاط صورة معه حتى تكرر الموقف مع الفنان خالد النبوي مرتين في العرض الخاص لفيلم “أهل الكهف” الذي أقيم مساء أمس (الثلاثاء).

فقد تداول مستخدمو تطبيق “تيك توك” مقطع فيديو ظهر به النبوي وهو ينفعل على معجب حاول تصويره خلال تواجده في العرض الخاص لأحدث أعماله فيلم “أهل الكهف”، وانفعل النبوي على المعجب، وقام بدفع يده الممسكة بالكاميرا قائلاً: “أنا ممكن أستأذنك متصورنيش”.

كما تعرض لموقف آخر أزعجه خلال حضوره العرض الخاص، حيث ظهر في مقطع فيديو آخر وهو في قاعة العرض، عندما قام أحد المعجبين بإمساك ذراعه وهو ينظر للجهة الأخرى، الأمر الذي أفزعه وجعله يعلق على الموقف بانفعال.

وقال خالد النبوي منزعجًا: “إنتو حصل لكم إيه؟ ليه لازم كده مع الناس، مكانتش كده قبل كده”.

وربط العديد من الجمهور بين موقف النبوي والهضبة في تعرضهما لنفس الموقف مؤكدين أن هذا يدل على أن ما فعله الهضبة نابع من فعل لا إرادي بسبب ما فعله المعجب معه.