إيلون ماسك يسقط دعوى قضائية ضد “أوبن إيه.آي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرك الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لإسقاط دعوى قضائية اتهم فيها شركة “أوبن إيه.آي” مُبتكرة برنامج “تشات جي بي تي” الشهير، والتي شارك في تأسيسها، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بالتخلي عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة بتطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية وليس من أجل الربح.

وطلب محامو ماسك من محكمة في سان فرانسيسكو رفض الدعوى، التي رفعها ماسك في فبراير/ شباط الماضي، بدون إبداء أسباب وذلك وفقًا لمذكرة قُدمت للمحكمة.

وكان قاض من المحكمة يستعد لسماع طلب شركة “أوبن إيه.آي”، لرفض الدعوى في جلسة اليوم الأربعاء.

“جني الأموال”

وقالت الدعوى القضائية: إن ألتمان والمؤسس المشارك لأوبن إيه.آي جريج بروكمان تواصلا مع ماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر لا تهدف للربح، لكن الشركة الناشئة التي تأسست في عام 2015 تركز الآن على جني الأموال.

وكانت الدعوى ذروة معارضة ماسك الطويلة لأوبن إيه.آي التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت.

وأسس ماسك في يوليو/ تموز الماضي شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وهي “إكس إيه.آي”، التي جمعت ستة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.