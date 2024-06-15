بصور جديدة.. آسر ياسين يروّج لـ”ولاد رزق 3″

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان آسر ياسين عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام” لفيلم “ولاد رزق3: الضربة القاضية” المعروض حالياً في دور العرض ضمن منافسات عيد الأضحى المبارك.

ونشر آسر صورًا جديدة من شخصيته “الشايب” في الفيلم وعلق عليها بقوله: “الشايب ولاد رزق، القاضية”.

وكان آسر ياسين قد كشف خلال العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3” عن سرّ يُذاع للمرة الأولى حول شخصية “الشايب” التي أدّاها في الفيلم.

وقال إن مخرج الفيلم طارق العريان وصنّاعه، رفضوا أن يقدّم بنفسه بعض المشاهد بسبب خطورتها وحفاظاً على سلامته، رغم إصراره على ذلك.

وأضاف: “سعيد بتجربتي في “ولاد رزق 3″، وكانت تجربة لطيفة، لأنني أحب العمل مع طارق العريان، وإن شاء الله التجربة تكلّل بالنجاح، ولن أعتبر نفسي عملت في الجزء الثاني من السلسلة لأنني شاركت كضيف شرف”.

وتحدث آسر ياسين عن مشاهد الأكشن التي قدّمها في “ولاد رزق 3″، قائلاً: “أحب ركوب الدرّاجات النارية كثيراً وعندي الكثير منها، وهناك مشاهد كنت أريد تقديمها، لكنهم قالوا لي مينفعش لأنها خطر، وأول مرة أصور في السعودية لكنهم سهّلوا لنا كل شيء، والحاجة الوحيدة المشتركة بيني وبين “الشايب” هي الشعر الأبيض”.

يشارك في بطولة فيلم “ولاد رزق 3” عدد كبير من الفنانين وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان. الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.