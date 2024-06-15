شاهدته في الحلم.. منة شلبي تفاجئ عائلة نور الشريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المخرجة سارة نور الشريف، عن مفاجأة قامت بها الفنانة منة شلبي تجاه والدها الفنان الراحل نور الشريف، معربة عن سعادتها وسعادة أسرتها بما فعلته.

وأكدت سارة أن منة شلبي شاهدت والدها في الحلم، وبناءً على هذه الرؤية قامت منة بشراء صك أضحية خلال تواجدها في السعودية باسم نور الشريف.

وعلقت سارة نور الشريف على تصرف منة من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، جاء فيه: “الحلوة منة شلبي، كلمتني من فترة صغيرة وقالتلي إنها حلمت ببابي حبيبي الله يرحمه، وقالتلي إنها بإذن الله هتروح الحج، وتتصدق لبابي هناك”.

وأضافت: “الحلوة من جوه قبل بره وفيت اللي قالت عليه، ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة، صك أضحية لبابي، وكانت مفاجأة جميلة منها، وفي نفس الليلة روحت لبيت بابي القديم في السيدة زينب، وقولتله على اللي عملتيه يا منة”.

واختتمت سارة حديثها قائلة: “حبيبتي مش عارفة أقولك إيه، لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي أنتي عملتيه، ربنا يكرمك ويسعدك دايمًا، ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة بحبك جدًا”.

وجاء تصرف منة شلبي تجاه الفننان الراحل نور الشريف بعد ساعات، من إعلان المخرجة منال الصيفي شراءها أضحية باسم زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، وحرصت الصيفي، على توجيه الشكر لها.