بعد ضجّة تصريحاته.. كاريس بشار تردّ على عابد فهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم السوري عابد فهد على ترطيب الأجواء مع زميلته ومواطنته كاريس بشار، بعد تصريحه بأنها “فاقدة الذاكرة”، بسبب عدم تمكنها من اختيار اسم ممثل لبناني تحبّ العمل معه.

ونشر فهد صورة جمعتهما في مسلسل “النار بالنار” على دراجة نارية، معلقاً بقوله: “كاريس أنت رفيقة عمر، لا تزعلي، هي مزحة بس، وأنت بتعرفي غلاوتك”.

وتلّقت بشار مبادرة فهد بطيب خاطر مجيبةً: “أحلى رفيق بهالعمر”.

وكان فهد خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كتير هلقد” المذاع عبر شاشة mtv، سُئل فهد: “مقبول يسألوا كاريس بشار تسمّي ممثل لبناني وتقول ما بتذكّر ولا اسم أي حدا؟”، فأجاب: “لا مش مقبول، عيب، أبداً مش مقبول، فاقدة الذاكرة نهائياً يعني؟ ما بتذكر اسم واحد؟”، ليُشير بعدها إلى الفنانين عبد المجيد مجذوب وزياد الرحباني وجورج خّباز وغيرهم.

ووتجدر الإشارة إلى أن بشار قد أجابت لدى سؤالها عن ممثل لبناني تحب العمل معه، قائلةً: “لا… ما عم بتذكّر أسماء”.

يُذكر أن عابد فهد وكاريس بشار اجتمعا معاً في مسلسل “النار بالنار”، وهو من تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج “سيدرز آرت برودكشن” (صبّاح إخوان)، ودار في جانب من أحداثه حول مشاكل مختلفة بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين في أحد أحياء العاصمة بيروت.

وشاركهما في بطولته الممثلون: جورج خباز وطوني عيسى وزينة مكي وطارق تميم وساشا دحدوح ومروى بدران…