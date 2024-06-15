هل يصبح براد بيت أبًا مجددًا وسط معركته القانونية مع أنجلينا جولي وتخلي اولاده عنه؟

كانت حياة براد بيت الشخصيّة عبارة عن سفينة دوارة حقيقية منذ أن بدأ انفصاله عن أنجلينا جولي. بعد سنوات، لا تزال الأمور نشطة في هذا الشأن بالنسبة للممثل، ولكن الأسوأ بالنسبة له هو فقدان العلاقة بأكملها تقريبًا مع أولاده الستّ، مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، نوكس وفيفيان.

في الآونة الأخيرة، ذكرت عدة مصادر قريبة من القضية مدى صدمته من التحركات القانونية الأخيرة لأولاده، الذين اختاروا حتى إسقاط لقب “بيت” من أسمائهم. الدعم الوحيد للممثل في الوقت الحالي هو صديقته إيناس دي رامون، التي يبدو أنه عزز علاقته بها كثيرًا لدرجة أنهما يفكران في إنجاب الأطفال.

وأعلنت مصادر قريبة منه: “إنه أمر مدمّر بالنسبة لبراد أن ليس لديه أي علاقة مع أولاده، لكن إيناس كانت مصدرًا حقيقيًا للراحة”.

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وعلى الرغم من وجود فارق سنّ بين براد وإيناس، إلا أنهما أصبحا قريبَين جدًا في الأشهر الأخيرة. في شباط/فبراير الفائت، انتقلا للعيش معًا. ويبدو أن ذلك يزيد من ترسيخ العلاقة بينهما، ما يجعل إمكانية توسيع الأسرة مطروحة على الطاولة.

يبلغ براد من العمر ٦٠ عامًا، وإيناس تبلغ من العمر ٣٤ عامًا ومع ذلك صرّح الممثل بأنها ستكون أمًا عظيمة وهو متحمّس جدًا للتخطيط لتكوين أسرة معها، حتى لو كان ذلك يعني إضافة المزيد من الوقود إلى النار في الخلاف العائلي مع أنجلينا وأولاده.