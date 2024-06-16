شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد وسلمى عادل يطرحان أغنية "عالى عالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد رشاد والمطربة سلمى عادل أحدث أغنياتهما التى تجمعهما والتى تحمل اسم "عالي عالي"، من كلمات أدهم معتز وألحان وتوزيع أحمد عز وميكس وماستر إسلام غلاب.

وكانت آخر أغانى المطرب محمد رشاد "بيهزي" من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمد النادي، توزيع: طارق عبد الجابر، ميكس وماستر: بيشوي مجدي.

كما طرح الفنان محمد رشاد مؤخرًا، أغنية بعنوان"اللي قال" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات كريم حليم، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي جيزو.

وقدمت المطربة سلمى عادل مؤخرا أغنية في فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.