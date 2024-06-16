كندة علوش تحتفي بزوجها عمرو يوسف بعد تصدّر فيلم “ولاد رزق٣”

حضرت الممثلة كندة علوش فيلم “ولاد رزق٣”، الذي يشارك في بطولته زوجها الممثل عمرو يوسف.

بهذه المناسبة، شاركت “كندة” متابعيها عبر “انستاستوري” أكثر من فيديو لها خلال حضورها العرض في السينما الى جانب زوجها عمرو يوسف الذي ظهر محاطاً بالمعجبين لإلتقاط الصور التذكارية معه وعلّقت سعيدة بنجاح العمل: “ساعتَين من المتعة والتشويق والضحك والإبهار البصري، تُحفة فنّية تَسلم يدُ كل من ساهم فيها”.

كما لفتت كندة في منشور آخر ان فيلم “ولاد رزق٣” حقّق خلال يومين عرض ١٣ مليون جنيه في شباك التذاكر.

في سياق متصل، حقّق الفيلم ٨ ملايين جنيه في ثالث يوم عرض، ليتصدّر بذلك المركز الأول في شباك التذاكر المصرية بحصيلة ايرادات بلغت ٢١ مليون جنيه.

فيلم “ولاد رزق ٣” من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسمين، كريم قاسم وغيرهم، إخراج طارق العريان وبرعاية ودعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على أن يعرض الفيلم في المملكة ابتداءً من اول الاسبوع المقبل.