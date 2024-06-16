رسمياً.. أحمد العوضي يكرر تجربته في “حق عرب” في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف محمود حمدان مؤلف مسلسل “حق عرب” الذي قام ببطولته الفنان أحمد العوضي في رمضان الماضي عن عودة التعاون بينهما من جديد في رمضان المقبل.

ونشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة له مع العوضي معلناً عن البدء في كتابة مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان 2025، وعلق على الصورة قائلاً: “رمضان 2025”.

مسلسل “حق عرب” حقق نجاحًا كبيرًا. وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بجوار أحمد العوضي، من بينهم وفاء عامر، رياض الخولي، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يُذكر أنه عُرض لأحمد العوضي في السينما فيلم “الإسكندراني”، من إخراج خالد يوسف، وشاركه في بطولته: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كما شهد الفيلم عودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب ست سنوات، منذ أن قدّم فيلم “كارما” عام 2018، من تأليفه وإخراجه.