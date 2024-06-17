شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: العيد السنة دى مختلف لأنى سأقضيه مع جمهورى فى الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن سعادته بأنه سوف يلتقى جمهوره خلال عيد الأضحى فى حفل ساهر بساقية الصاوي، وقال لـ"الخليج 365": العيد السنة دى مختلف لأنى سألتقى فيه جمهوري الحبيب وأعتقد أنها أجمل عدية من جمهورى، هى الحضور والمشاركة فى هذا المهرجان الكبير، لافتًا إلى أن حفلات الساقية من الحفلات المحببة لقلبه وينتظرها بفارغ الصبر.

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "الاسكندرانى"، بطولة النجم احمد العوضى الذي عرض في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

وأعرب حمودة عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم احمد العوضى وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى، وثانيًا لأن الاغنيةمن كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".

فيلم "الإسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. يشمل فريق العمل على النجوم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف، وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز.