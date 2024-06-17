علاء ولي الدين.. تفاصيل لحظاته الأخيرة وحكايات من دفتر حياته

ياسر رشاد - القاهرة - تميز علاء ولي الدين بوجهه الطفولي الملائكي الذي يشع نورا، وهو نجم الكوميديا الذي برع في تقديم شخصيات فكاهية لا تُنسى على شاشات السينما والتلفزيون، واشتهر بأدواره الكوميدية التي جمعت بين الدهاء والفكاهة، ما جعله من أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، من خلال مسيرته الفنية المليئة بأعمال متنوعة رسخت بقلوب محبيه حتي الآن، وسرعان ما اكتسب شهرة واسعة بفضل أدواره المبتكرة والمسلية التي تمزج بين السخرية الذكية والتعبير الجسدي المميز، كما قدم علاء ولي الدين العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة خاصة على طريقته في عالم الفن المصري، متركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا يستذكره الجمهور بكل امتنان وحب.

علاء ولي الدين

اللحظات الأخيرة بحياة علاء ولي الدين

تعود علاء ولي الدين، طيلة حياته أن يقف على أضحية عيد الأضحى، إلا أنّه يوم 11 فبراير عام 2003، أصيب بأزمة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة، ثم فاضت روحه، وقبلها بساعات كان الفنان الراحل، قد استيقظ مبكرًا لأداء صلاة الفجر، وجرى بينه وبين شقيقه معتز حديثًا عن ترتيبات أول أيام العيد، وبعدها أدى صلاة العيد وتناول وجبة الإفطار رفقة صديقه أشرف عبد الباقي ووالدته وشقيقه، وبعد دقائق دخل في غيبوبة عادية.

علاء ولي الدين

سبب عدم زواج علاء ولي الدين حتى وفاته

كشف معتز ولي الدين الشقيق الأصغر لعلاء ولي الدين، بأنّ شقيقه دَخَلَ في قِصص حُبّ كثيرة لكنّه كان يَخشَى من فِكرة الزّواج بسبب اقتِنَاعِه الدائم بأنّه سوف يموت في مرحلة شبابه، رغم أنّ والدته كانت تشجعه، وتقول له: "علاء كان رجلا تقدم قدما ويُؤَخِّر أخرى في مسألة الزواج".

علاء ولي الدين

أكد معتز ولي الدين أن شقيقه الراحل علاء قَرّر في مرة واحدة الارتباط، واصطحب والدته لخطبة إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، لكنّه تَراجع عن إكمال الارتباط، وهو ما أوضحه إسماعيل ولي الدين ابن عمه قائلا: "أنا مقدرش أتجوز وأجيب طفل يتربى يتيم زي ما كنت يتيم".

شقيق علاء ولي الدين

واضاف معتز إلى أنّ شقيقه علاء أحضر بعض التراب من البقيع في المملكة العربية السعودية، وأوصى بوضعه تحت رأسه حين يُدفن، فيما أبلغ الوصية إلى صديقه محمد هنيدي وابن عمه إسماعيل، ليتأكّد أنّ المُقَرّبين منه يعرفون بها، وزَار قبره قبل وفاته بأيام قليلة ولمس الأرض قائلاً: "يا لما الواحد يتدفن هنا".



علاء ولي الدين الميلاد والنشأة

وُلد الفنان علاء ولي الدين، في 28 سبتمبر 1963، في محافظة المنيا، مركز بني مزار، كان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية التي أنشأها كاملا على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية، بينما والده سمير ولي الدين، عمل مديرا لملاهي القاهرة.

تخرج علاء ولي الدين، من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية، والتحق بكلية التجارة في جامعة عين شمس.

علاء ولي الدين

بدايات علاء ولي الدين فى عالم الفن

سلك الفنان علاء ولي الدين، طريقه ولكن هذه المرة في خوضه تجربة التمثيل، من خلال ظهوره الكوميدي، في الكثير من الأعمال الفنية، وبعد فترة من الظهور بالأدوار الثانوية، تقلد دور البطولة في عدد من الأفلام، حيث ساهم في ظهور عدد من النجوم بالساحة الفنية، من بينهم، كريم عبد العزيز، محمد سعد، أحمد حلمي.

علاء ولي الدين

أبرز أعمال علاء ولي الدين

صاحب المسيرة الفنية الحافلة بالأعمال المتنوعة، الفنان الراحل علاء ولي الدين، أبرزها "أيام الغضب، غبي علي الزيرو، الذل، هدى ومعالي الوزير، رسالة إلى الوالي، خلطبيطة، حلق حوش، الإرهاب والكباب، المنسي، بخيت وعديلة، النوم في العسل، الجينز، علاقات مشبوهة، سمكة وأربع قروش".

علاء ولي الدين

البطولة المطلقة بحياة علاء ولي الدين

وبدأ الفنان الراحل علاء ولي الدين، مرحلة جديدة في البطولة المطلقة من خلال أفلام "عبود على الحدود، الناظر، ابن عز"، وكذلك مسرحية "ألابندا، ولما بابا ينام".

علاء ولي الدين والهضبة عمرو دياب

شارك مع الهضبة عمرو دياب في فيلمين وهما "آيس كريم في جليم" عام 1992، و"ضحك ولعب وجد وحب" عام 1993.

علاء ولي الدين

بصمة علاء ولي الدين على خشبة المسرح

الأعمال المسرحية التي عمل فيها: "حكيم عيون" وهي إحدى المسرحيات الكوميدية التي حققت شهرة كبيرة في مصر والعالم العربي، ومسرحية "ولما بابا ينام" هي واحدة من الأعمال الكوميدية البارزة التي قدمها علاء ولي الدين، تتناول مجموعة من المواقف الكوميدية التي تحدث عندما ينام الأب بينما يحاول الأطفال الصغار القيام بأنشطتهم بشكل سرى، مسرحية "الابندا".

أشهر أعمال علاء ولي الدين التلفزيونية

شارك في مسلسلات: "زهرة والمجهول، وعلي الزبيق، والزينى بركات، ووإنت عامل اى، وفوازير أبيض وأسود، وطاش ما طاش، والدنيا حظوظ".

علاء ولي الدين

آخر أعمال علاء ولي الدين

آخر عرض له في السينما لعلاء ولي الدين كان "ابن عز"، لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكتمل نتيجة لوفاته هو فيلم "عربي تعريفه" لحازم الحديدي.

فارق الحياة عن عمر يناهز 39 عاماً والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.

