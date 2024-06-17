خاص وبالفيديو - عماد قانصو يسحب كلامه عن متعهدي الحفلات عبر موقع الخليج 365 ويعترف بنجومية راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - في أول أيام عيد الأضحى، نظم متعهد الحفلات عماد قانصو حفلاً أحياه الفنان اللبناني فارس كرم في لبنان، وقد تواجد موقعنا في الحفل حيث كان له مقابلة مع الإعلامي الدكتور جمال فياض ومتعهد الحفلات عماد قانصو.



وجاءت هذه المقابلة بعد تصريحات قانصو الأخيرة عن متعهدي الحفلات والتي أدت إلى خلافات بينهم، وبعد تصريحات قانصو عن الفنان راغب علامة.

وتمكن لقاءنا مع قانصو من حل الخلافات بينه وبين متعهدي الحفلات ومن سحب الإعتراف منه بنجومية الفنان راغب علامة.

كما حرص الدكتور جمال فياض على التأكيد على ضرورة أن نركز على إظهار الصورة الجميلة للبنان من أجل موسم سياحي رائع بفضل متعهدي الحفلات.

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