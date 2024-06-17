فريق عمل "ولاد رزق 3" في طريقهم إلى السعودية لحضور العرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يتجه فريق عمل وصناع فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إلى المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلاميين استعدادا لحضور عرض خاص للفيلم ضمن احتفالية خاصة بنجاحه تجاريًا.

وتم دعوة عدد كبير من النجوم والإعلاميين لحضور العرض الخاص بجانب فريق العمل، الذي يضم: عمرو يوسف، أحمد عز، طارق العريان، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، آسر ياسين، سيد رجب، رزان مغربي، آسر ياسين، محمد لطفي، هشام نزيه.

ويحقق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر المصري، وحصد أمس الأحد إيرادات بلغت 18 مليون جنيهًا، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 5 أيام فقط لـ 48 مليون جنيه ليصبح أعلى إيراد يومي لفيلم في تاريخ السينما المصرية بموسم أفلام عيد الأضحى.

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بنجاح الفيلم نظرًا لكون "موسم الرياض" مشارك بالعملية الإنتاجية للفيلم ودعمه بما يقرب من 3 ملايين دولار من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما طلب تركي من السيناريست صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان مواصلة كتابة عدة أجزاء أخرى لفيلم "ولاد رزق" وسط إشادة بظهور الفنان كريم عبدالعزيز بنهاية الفيلم وطالب بمشاركته بأحداث الأجزاء المقبلة.

اقرأ أيضا:

أفراح المشاهير.. 5 فنانات دخلن القفص الذهبي في 2024

ناهد السباعي تتذكر والدتها في عيد الأضحى: لا شيء كما هو بدونك