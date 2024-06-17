بالصور| نجوم الفن يسافرون السعودية لحضور العرض الخاص لـ"ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نوران ماجد صورا من داخل الطائرة الخاصة التي تقل فريق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وعددا من النجوم، ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، لحضور العرض الخاص للعمل، احتفالا بنجاحه تجاريًا وتصدره شباك التذاكر المصري منذ بدء عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام.

وظهرت "نوران" بالصور مع عدد من النجوم، وهم: الفنان أحمد عز، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة هالة صدقي، الفنان عمرو يوسف، الفنانة نسرين أمين، الفنانة رزان مغربي وعلقت: "عالم ولاد رزق إلى الرياض".

وتصدر فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات شباك التذاكر المصري، وحقق أمس إيرادات بلغت 18 مليون جنيه، لتصل إيراداته لـ 48 مليون جنيه خلال 5 أيام فقط من عرضه، ويصبح أعلى إيراد يومي لفيلم في تاريخ السينما المصرية.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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