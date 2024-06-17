إسعاد يونس تكشف لأول مرة أسراراً عن حياة الزعيم عادل إمام

كشفت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، برومو حلقاتها خلال أيام عيد الأضحى؛ وهما حلقتا الإثنين والثلاثاء المقبليْن، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ليلتان في حب الزعيم عادل إمام

وشاركت النجمة إسعاد يونس برومو حلقتي عيد الأضحى، والتي تستضيف خلالها شركاء الفنان عادل إمام من الموسيقيين وصناع السينما، الذين تعاونوا معه طوال مسيرته، علقت على البرمو قائلة: "ليلتان في حب الزعيم عادل إمام".

ومن المقرر أن يتحدث الضيوف عن جوانب تكشف لأول مرة من حياة الزعيم.

آخر أعمال الفنان عادل إمام

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2020، وحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه.

والذي تدور أحداثه حول نور عبد الحميد، الشهير بفلانتينو، الذي يمتلك هو وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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"ذات والرداء الأحمر"

من جهة أخرى، تستعد الفنانة إسعاد يونس لمقابلة جمهورها من خلال مسرحية "ذات والرداء الأحمر"، على مسرح العرائس بالقاهرة، ثاني أيام عبد الأضحى، المسرحية من تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج نادية الشويخ، كما يضم العمل عدداً كبيراً من الفنانين، الذين انتهوا من تسجيل أصواتهم قبل أيام.

ويُشارك في بطولة العرض المسرحي كلّ من هالة فاخر، مايان السيد، تامر فرج، سامي مغاوري، عمرو رمزي، أشرف طلبة، وعصام الشويخ، والألحان للموسيقار هاني شنودة.

ويتناول العرض العلاقة بين جيل الكبار، وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب، وتمثله البطلة "ذات" الطالبة بالمرحلة الإعدادية، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكلٍ درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته؛ إذ يتناول العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكلٍ كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما أنه يستطيع أن يقدم حلاً لمشكلة صراع الأجيال.

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