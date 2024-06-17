شاهد.. كليب "إنسان" لـ أصالة أحدث أعمالها الغنائية من ألبوم "ثم أنا"

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طرح كليب المطربة أصالة، الذي يحمل عنوان إنسان، وهو أول أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ثم أنا.

كليب إنسان لـ أصالة نصري، تم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

تفاصيل كليب إنسان

كليب إنسان لـ أصالة نصري، من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني.

أصالة

ألبوم ثم أنا لـ أصالة

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر ألبوم أصالة ، الجديد الذي يحمل اسم ثم أنا، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

وكشفت روتانا، عن ملامح ألبوم ثم أنا لـ أصالة نصري، مشيرة إلى أنه يتضمن 10 أغاني، ولم تكشف موعد طرحها.

بوستر ألبوم ثم أنا لـ أصالة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر ألبوم الفنانة أصالة نصري، الذي يحمل اسم ثم أنا، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

وينتظر طرح أغاني ألبوم ثم أنا لـ أصالة نصري، تزامنا مع موسم عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، ويكون كليب إنسان، هو أول أغاني ألبومها.



أصالة وأغنية أصحاب الأرض

من جهة أخرى، واجهت المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، وذلك بعد انسحاب إحدى المطربات المعروفات من المشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم كون العمل معد ليكون ديو غنائي.

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من إنذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصالة بكونها محرضة على القتل وسيتم إغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة.

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.



أصالة نصري - صندوق الذكريات

وفي شهر يناير الماضي، طرحت أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

أغاني أصالة - جنة الحب

وفي شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.