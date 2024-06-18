هل تزوّج بطلا “الطائر الرفراف” التركيّان سرّاً في اسبانيا؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج كل من الممثلَين التركيَين عفراء ساراتش أوغلو وزميلها الممثل مارت رمضان ديمير، بطلَي مسلسل “الطائر الرفراف” في اسبانيا، إلا ان مصادر قريبة من الثنائي نفت لمواقع تركية تُعنى بالمشاهير زواج افرا ومارت وأكّد المصدر انهما ذهبا لقضاء العطلة في اسبانيا فقط خاصة مع انتهاء الموسم الثاني من العمل.

ولا زالت اشاعات الحبّ تلاحق افرا ومارت حيث أن الكاميرات ترصدهما أحيانًا وهما في حالة انسجام وفي لقطات أخرى في حالة خصام.

جمهور المسلسل تفاجأ بانتشار خبر زواج أفرا ومارت، فأعاد تصريح صادم لـ عفراء أدلت به في شهر ديسمبر الفائت على هامش حفل عيد ميلادها حيث أكّدت حينها عدم وجود اي علاقة خاصة بمارت، موجّهة نداءً عاجلاً للصحفيين بعدم فتح هذا الموضوع معها مجددًا، مشددة انها ومارت مجرّد زميلَي عمل ولا توجد بينهما علاقة كما ان مارت غاب عن حفل عيد ميلادها حينها.

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ولكن جمهور الثنائي يتساءل اليوم في حال علاقة عفراء ومارت لا تتعدى كونهما صديقين فهل تواجدهما في اسبانيا سويًا لقضاء عطلة تندرج ضمن خانة الصداقة أو بالفعل هناك قصّة حبّ بينهما ويحاولان اخفاء الأمر عن الجمهور والاعلام؟

الجدير ذكره ان طاقم مسلسل “الطائر الرفراف” احتفل قبل أيام بانتهاء عرض الموسم الثاني منه والذي حقّق نجاحًا كبيرًا والجمهور بانتظار موسم ثالث الذي سيشهد على تغييرات عديدة منها انفصال الكاتب محمد باريش جونجر عن كتابة المسلسل بجزئه الثالث.