سيلا ترك أوغلو أجمل امرأة على قيد الحياة… أي مرتبة حققت هاندا أرتشيل؟

فازت الممثلة التركية، سيلا ترك أوغلو، بلقب “أجمل امرأة في العالم على قيد الحياة” في تصويت مجلة The Netizens Report لعام ٢٠٢٤.

تصدّرت سيلا ترك أوغلو (دوغا في مسلسل “شراب التوت”) غلاف المجلّة بعد فوزها باللّقب، بينما فاز خليل ابراهيم جيهان، بلقب “أوسم ممثل تركي” ضمن تصويت المجلة.

في المقابل، احتلّت الممثّلة هاندا ارتشيل (بطلة أنت أطرق بابي) المرتبة الثالثة ضمن تصويت مجلة The Netizens Report للقب “أجمل امرأة في العالم”.

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وكانت سيلا ترك أوغلو قد حقّقت نجاحًا كبيرًا في مسلسل “شراب التوت”.