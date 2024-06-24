- 1/2
- 2/2
فازت الممثلة التركية، سيلا ترك أوغلو، بلقب “أجمل امرأة في العالم على قيد الحياة” في تصويت مجلة The Netizens Report لعام ٢٠٢٤.
تصدّرت سيلا ترك أوغلو (دوغا في مسلسل “شراب التوت”) غلاف المجلّة بعد فوزها باللّقب، بينما فاز خليل ابراهيم جيهان، بلقب “أوسم ممثل تركي” ضمن تصويت المجلة.
في المقابل، احتلّت الممثّلة هاندا ارتشيل (بطلة أنت أطرق بابي) المرتبة الثالثة ضمن تصويت مجلة The Netizens Report للقب “أجمل امرأة في العالم”.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
وكانت سيلا ترك أوغلو قد حقّقت نجاحًا كبيرًا في مسلسل “شراب التوت”.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلا ترك أوغلو أجمل امرأة على قيد الحياة… أي مرتبة حققت هاندا أرتشيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.