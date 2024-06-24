بسبب الإقبال الكبير.. أم كلثوم تظهر بتقنية "الهولوجرام" للمرة الثانية بمهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان موازين، عن إضافة ليلة جديدة لحفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، عقب الإقبال الكبير الذي شهدته الليلة الأولى التي أقيمت أمس الأحد 23 يونيو.

إدارة المهرجان، كشفت عبر موقعها الرسمي، عن إقامة الليلة الثانية، مساء غد الثلاثاء الموافق 25 يونيو، على مسرح محمد الخامس

مهرجان موازين، العائد بعد 4 أعوام من توقف إقامته، بدأ فعالياته يوم 21 يونيو، وتستمر حتى يوم 29 يونيو.

ويشهد المهرجان أول مشاركة للنجم محمد رمضان، المقرر إقامة حفله مساء السبت القادم، الموافق 29 يونيو، على مسرح النهضة.

وقامت المطربة أنغام بإحياء أول أيام المهرجان، على مسرح النهضة، وفي نفس اليوم أحيت المطربة كارول سماحة، الحفل الذي أقيم على المسرح الوطني محمد الخامس.

مهرجان موازين يشارك به نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والغناء العالمين و العرب، ومنهم النجمة العالمية نيكي ميناج، والمطربات سميرة سعيد، هيفاء وهبي، نجوى كرم، عبير نعمة، بلقيس، ومن المطربين رامي عياش، وبلطي، آدم، الدي جي العالمي ميترو بومين.