"بكرة التلات نقاط".. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "في جميع الأحوال.. بكرة التلات نقاط".

ومحددا إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء 25 يونيو باستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

ويقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.