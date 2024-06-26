شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تجري بروفة حفلها بمهرجان موازين بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الديفا سميرة سعيد على إجراء بروفة حفلها يوم الجمعة المقبل، حيث وصلت إلى المملكة المغربية للمشاركة في مهرجان موازين، لإحياء حفلها الذي نفدت تذاكر قبل الحفل بأيام.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أحدث كليب لها مؤخرا وهو بعنوان "كداب" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

‎ومن المقرر أن يتبع الأغنية أكثر من أغنية، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

وكانت الديفا سميرة سعيد قد أحيت حفلاً غنائيًا في لبنان، منتصف أبريل الماضى ، ضمن حفلات عيد الفطر، وقدمت سميرة سعيد خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.



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سميرة سعيد (2)



سميرة سعيد (3)



سميرة سعيد (4)