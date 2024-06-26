شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام شيندى يحتفل بزفافه بحضور أفشة وإيهاب توفيق وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

احتفل مطرب المهرجان إسلام شيندي بحفل زفافه، منذ قليل، وذلك بحضور لاعب الأهلي مجدي أفشة، وإيهاب توفيق، وعمر كمال، وأمينة، وعنبة.

ويأتي حفل زفاف إسلام شيندي بالتزامن مع طرح فيلم ولاد رزق 3، والذي يقدم فيه اسلام شيندي إحدى أغنيات الفيلم بعنوان القاضية.

حصد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية، خلال 13 يوما من طرحه في السينمات المختلفة 170 مليونا و665 ألفا و357 جنيها.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.



إسلام شيندى يحتفل بزفافه (1)



إسلام شيندى يحتفل بزفافه (2)



إسلام شيندى يحتفل بزفافه (3)



إسلام شيندى يحتفل بزفافه (4)



إسلام شيندى يحتفل بزفافه (5)