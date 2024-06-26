شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق لـ"الخليج 365": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وحافظت على الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام تفصلنا عن احتفالات 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أعادت المجد والقوة للمصريين، حيث لعبت دوراً مهماً في إنقاذ الفن المصري الذي كاد يضيع تماماً ويفقد هويته بسبب الاتجاهات الرجعية، التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية بعينها فرضها بالقوة.

وقالت النجمة غادة عبد الرازق لـ الخليج 365، إن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر وحافظت على الهوية المصرية، حيث فرض الشعب إرادته وتلاحم مع جيشه الذي لبي النداء وحقق الأمن للبلاد.

وأشارت غادة عبد الرازق إلى أنه لولا هذه الثورة التي استعادت مصر من الجماعة الإرهابية لكنا نعيش الآن في ظلمات العصور الوسطي، حيث لا فن ولا ثقافة ولا أي شيء، فالجماعة لا تعرف سوى الإرهاب.

يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على مدار 11 سنوات مضت منذ قيام ثورة 30 يونيو على إظهار مؤامرات كانت تحاك ضد الدولة المصرية وتهدف لزعزعة استقرارها وإسقاطها، وهو ما ظهر جلياً خلال أعمال استطاعت الجمع بين أمرين هامين ما بين المحتوى الفنى الجاذب للمشاهد بالتوازي مع إبراز حقائق وبطولات لشهداء ضحوا بحياتهم فداء لوطنهم ما جعل الموسم الرمضانى على مدار أعوام بمثابة موسم منتظر لعمل يبرز تضحيات بذلت ليبقى الوطن حياً في وجه كل من يحاول النيل منه، مثلما ظهر في أعمال كثلاثية الاختيار وحتى مليحة وفيلم السرب العام الجارى.