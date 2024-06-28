جو رعد يُطلق مجموعة إبداعاته لعروس 2024- بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان جو رعد مجموعة إبداعاته المميزة لـ"عروس 2024"، ، وقد إستوحى تصميم شعر عروس 2024 من الأسلوب الغجري والعربي، فإنقسمت المجموعة إلى جزأين: الأول مستوحى من نوعية وتموّجات شعر سيدات العالم العربي، والثاني عبارة عن شنيون ذات أسلوب طبيعي.
وأحب جو رعد أن يكون هذا الموسم مختلفاً عن الأعوام السابقة، إذ تطل العروس من عنده بشكل مختلف، وبأناقة لا مثيل لها.
ونصح جو رع العروس بالإعتناء بشعرها لتطل بشكل مميز.
الجدير ذكره أن المكياج قام به سامر بريطع، تصوير محمد سيف، وستايلست إيلي.
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