افادت معلومات "الجديد"، عن "إجتماع حصل هذا الإسبوع بين السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومسؤولين في الحزب سبق لقاء هوكستين بلودريان في باريس". ولفتت الى ان "بكركي وسعت اللجنة المكلفة بالحوار مع حزب الله لينضم اليها المطران بولس عبد الساتر بالإضافة الى المسؤول الإعلامي في الصرح وليد غياض والنائب فريد هيكل الخازن تحضيراً للقاء قريب جداً مع الحزب".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": بكركي وسّعت لجنة الحوار مع حزب الله وماغرو التقى مع مسؤولي بالحزب قبل لقاء هوكشتاين ولودريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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