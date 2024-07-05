رئيس المجلس العام الماروني وراعي أبرشية مار مارون في كندا عرضا اوضاع الجالية

بحث رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، خلال استقباله راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت، في "وضع لبنان المأزوم على جميع الصعد، وحالة اللا إستقرار التي يعيشها اللبنانيون في ظلّ الحرب القائمة في جنوب البلاد والخوف من توسّعها، توازيًا مع الأزمة المالية التي أثقلت كاهلهم وجعلتهم عاجزين عن تأمين القوت اليومي والتغطية الصحية، وغيرها الكثير الكثيرط".

واشار المطران تابت الى ان "وضع اللبنانيين في كندا، وعن تمسّكهم بتراث وتقاليد بلدهم، وعن تقاربهم وتعاضدهم مع بعضهم البعض في الغربة". وشرح "التغييرات والتطورات التي أجراها في الأبرشية في كندا على مدى سنوات والتي أثمرت عن تقارب أكبر بين جميع اللبنانيين وكنيستهم في الخارج".

كما واطلع على "نشاطات المجلس العام الماروني وحضوره الفعّال بجانب المواطنين عبر خدماته الإنسانية المتنوّعة والمساعدات المالية والغذائية والعينية التي يُقدّمها مباشرةً أو من خلال الجمعيات التابعة له تلبيةً لحاجات الناس الملحّة في هذه الأيام السوداء التي يعيشونها، بالإضافة إلى التقديمات الطبية والدوائية في مراكزه الصحية".

واستُكمِلَت الزيارة بجولةٍ في مبنى المجلس العام الماروني، كما والكنيسة الخاصة بالمبنى "كنيسة السيدة أم النور"، بعد وقفة مطوّلة في مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية التابع له، حيث اطّلع على الأعمال التي يقوم بها بشكل عام، مُتفَقّدًا أقسامه وطاقم العمل.