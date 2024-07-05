البرهان: القوات المسلحة تحقق يوميًا انتصارات والتي قد تكون غير مرئية للبعض

اشار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الى أن "تقدم قوات الدعم السريع في بعض الولايات لا تعني هزيمة الجيش الذي يحقق انتصارات بشكل يومي، وإن خسارة بعض المدن أو المواقع لا تعني هزيمة القوات المسلحة".
وأضاف أن "المعارك سجال وأن القوات المسلحة لن تنهزم وسوف تنتصر"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة تحقق يوميًا الانتصارات والتي "قد تكون غير مرئية للبعض".
وأكد البرهان أن "الجيش السوداني مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بمن وصفهم أعداء السودان"، مشددًا على أن "القوات المسلحة لها الحق في الحصول على السلاح والدفاع عن الدولة".
وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني أنه "لا يمكن الحديث عن المجاعة في السودان دون ذكر أسبابها"، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع منعت الأهالي من الزراعة في إقليم دارفور غربي البلاد".
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