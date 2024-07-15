ليلة الأحلام تجمع بين الموسيقار عمر خيرت والفنانة آمال ماهر في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستعد جدة لاستقبال حدث موسيقي فريد يجمع بين الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة آمال ماهر.

ويشهد الحفل تقديم مجموعة من روائع عمر خيرت الموسيقية بمشاركة الفنانة آمال ماهر التي تألقت في حفلات ناجحة في السعودية والكويت مؤخراً.

شركة بنش مارك أعلنت عن "ليلة الأحلام"، وهو حفل ضخم سيقام في 26 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة 2024 على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

وسيشارك في الحفل أوركسترا ضخمة تضم أكثر من 100 عازف وبمشاركة نجوم العزف العالميين بقيادة المايسترو وليد فايد، وستبدأ البروفات المكثفة التحضيرية الأسبوع القادم وستستمر لعدة أيام

ومن المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من أعمال عمر خيرت الشهيرة بمشاركة آمال ماهر التي تألقت في حفلات سابقة في جدة والكويت والطائف وأبها.

كما سيتم بث الحفل مباشرة عبر الشاشات الفضائية والمنصات الرقمية عبر فرق فنية متخصصة استعدادًا لليلة المنتظرة .