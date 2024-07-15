"مسرح الجنوب" يكشف تفاصيل دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أطلق المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب والذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع استمارة المشاركة في دورته التاسعة المقرر إقامتها في محافظة قنا خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل

وقال الناقد الفني هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة التاسعة والتي تقام برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية ومحافظة قنا ستشهد تطورا كبيرا في فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الشارع التي تضم عروضا تراثية، وأيضا برنامج عروض الحكي وبرنامج حكاوي القهاوي الذي يقام في المقاهي الشعبية، وأيضا عروض مسرح الطفل التي بدأت الدورة الماضية وبرنامج عروض على هامش المسابقة وكذلك برنامج تنمية القرية والذي يقام في قرى ونجوع محافظة قنا ويتضمن برنامج فني ثقافي لأهالي القرى بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة .

وأضاف المؤلف بكرى عبدالحميد مدير المهرجان أن الدورة التاسعة من المهرجان تتضمن عدد من المفاجآت لأهالي الجنوب من خلال الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضي في محافظة قنا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة 16 دولة قدمت 55 فعالية وتم تكريم 14 من فناني المسرح من مصر وأفريقيا وأوروبا كما شهدت تقديم العديد من العروض المسرحية في عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذى يقام لأول مرة في مصر وصاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لخدمة أهالي الجنوب.