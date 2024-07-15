"مشاكلنا صعبة".. خطيبة مسلم تكشف أسباب فسخ الخطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت يارا تامر على فسخ خطوبتها من مطرب المهرجانات مسلم، وقالت: "مشاكلنا صعبة".

وكتبت "يارا" في "ستوري"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "عايزة أقول حاجة صغيرة ممكن تكون مش مهمة لبعض الناس لكن لازم أعلن دا".

وأضافت: "تم فسخ خطوبتي من مسلم للمرة الأخيرة، إحنا حاولنا كتير لكن مفيش نصيب ولا تفاهم بينا، هو شخص كويس ومحترم وكل حاجة وربنا يكرمه في حياته، لكن مشاكلنا صعبة وتفكيرنا بعيد عن بعض مهما حاولنا".

وكان مطرب المهرجانات مسلم، فسخ خطوبته من يارا تامر في مايو الماضي، بعد فترة خطوبة دامت لنحو 4 أشهر ونصف.

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