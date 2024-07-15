"في انتظارك يا رفيق العمر".. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أهو كدا أهلي وزمالك لقاء السوبر، لقاء القمة قطبا الكرة المصرية، المنافس التقليدي".

وأضاف مواجهًا حديثه للزمالك: "استرد مكانك وهيبتك وجمهورك، مش عشان أخطاء تراكمت وتعثر طارئ تتنازل عنهم لحد، في انتظارك يا رفيق العمر".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية، يوم 27 سبتمبر المقبل.

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