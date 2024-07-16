إطلالة أصالة في حفلها في تركيا تلفت الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية أصالة، مجموعة صور لإطلالتها في حفلها الذي أحيته في إسطنبول في تركيا، بمناسبة موسم صيف 2024.
وظهرت أصالة في الصور بإطلالة أنيقة وجديدة، إذ ارتدت Jumpsuit ذهبي اللون، من البراند الكويتية 4conceptstore.
وجاء الجامبسوت بقصة ضيقة تعانق الجسد من الأعلى، بينما جاء واسعا من الأسفل، مع تفصيل القماش الشبك الذهبي.
وتميز الفستان بأكمام متوسطة الطول، كما جاء مكشوف الصدر قليلا، مع حزام ذهبي زيّن الخصر.
ومن الناحية الجمالية، تركت أصالة شعرها منسدلا على كتقيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجا قويا أبرز عيونها بطريقة جذابة.
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