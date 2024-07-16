دانييلا رحمة ومعتصم النهار معاً في رمضان 2025

أعلن الفنان السوري معتصم النهار، عن مشاركته في مسلسل مع الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، والذي من المقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني 2025.

دانييلا رحمة ومعتصم النهار

قال معتصم النهار عبر برنامج "ET بالعربي"، إن دانييلا صديقته، كما أنه يتمنى أن يعمل معها، مشيراً إلى أنهم بدأوا في التحضيرات لمشروعهم الرمضاني 2025، والذي سيكون من إنتاج شركة الصباح.

أوضح أنه لم يتم الاستقرار بعد على باقي أفراد طاقم العمل، موضحاً أن هناك الكثير من الأسماء الفنية الهامة في الوطن العربي الذي يتمنى أن تشارك معه في عمل فني مثل كاريس بشار ونادين نجيم، وغيرهم من الأسماء الفنية.

في نفس السياق ووفقاً لـ ET بالعربي، فمن المقرر أن يكون اسم العمل "نفس"، وسيكون من إخراج إيلي السمعان، وهو من بطولة عابد فهد ودانييلا رحمة ومعتصم النهار، كما ستنضم لفريق العمل كارين رزق الله.

زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

في سياق آخر احتفلت دانييلا رحمة بزفافها مؤخراً على الفنان ناصيف زيتون، اقتصر حفل الزفاف على عدد من الأصدقاء المقربين جداً والعائلة، وقد مُنع التصوير تمامًا خلال الحفل، وتم وضع هواتف الحضور داخل خزائن مخصصة، أو في محفظات حتى لا يمكن استخدام الكاميرات من خلالها أو تصوير أي شيء من الحفل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن دانييلا وناصيف سيكتفيان بمشاركة صور موحدة على صفحاتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث بالفعل، حيث شاركا الثنائي صور من حفل الزفاف مع متابعيها عبر حساباتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

أُقيم حفل الزفاف في الأول من شهر يوليو الجاري، كما حرص الثنائي على التكتم على قصة حبهما، بل ونفيها طوال الوقت، ومن المقرر أن يظهر كلا من دانييلا وناصيف عبر فيلم وثائقي، ويتحدثان عنها وهو ما ينتظره جمهورهما الفترة المقبلة.

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