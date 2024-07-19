محمد رمضان يبدأ الصيف بحفل الساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا يوم 2 أغسطس المقبل في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، إذ مقرر أن يقدم برنامج غنائي استعراضي يقدم خلال أشهر أغانيه المحببة لدى الجمهور والتي يتفاعل معها بشكل كبير .



كان رمضان روج لحفله الجديد في الساحل الشمالي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مشاركًا جمهوره البوستر الترويجي للحفل، معلقًا : بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة نقدر نقول الصيف بدأ، وبالمناسبة دي مستنيكم يوم الجمعة 2 اغسطس في اقوى حفلة في الساحل الشمالي ثقة في الله، جولف بورتو مارينا سوف تستقبل أول مليونية بشرية، ثقة في الله نجاح.

ومن ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل آخر جديد يوم 17 أغسطس المقبل في لبنان، وسبق وروج لها رمضان عبر إنستجرام، وكتب : يا لبنان الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، وثقة في الله هتفتكروا كلامي.

آخر أعمال محمد رمضان



طرح "رمضان" آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "مفيش كده" وتقول كلماتها: "نازل بليل أقضي سهرة موت.. اللوكيشن عـ الصحاب Go.. بالي رايق المزاج فوق قابلت بنوتة جميلة موت.. قولتلها هو في جمال كدة.. ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة.. في حياتي أنا مشوفتش كدة.. بالجمال ده لا لا مفيش كدة.. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة".



كانت آخر أعمال محمد رمضان التلفزيونية، مسلسل جعفر العمدة والذي عرض ضمن ماراثون رمضان لعام 2023، وحقق نجاحًا ضخما وقتها .

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا على مستوى العالم العربي، وشارك في بطولته: هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، جوري بكر، طارق النهري، وضيف الشرف بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.