شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا بـ بيروت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان اللبناني عاصى الحلانى اليوم السبت الموافق 27 يوليو حفلا كبيرا في لبنان بالتزامن مع احتفلات أعياد بيروت التي تقام خلال الموسم الصيفى ويقدم الحلانى باقة من أغانيه التي يشتهر بها منها "العين عليك، ملهوف عليك، بعشقك، أنت العليم، وغيرها من الأغانى".



عاصى الحلانى

يذكر أن النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أطلق أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الدحية" باللهجة الأردنية والأغنية من الفلكلور الأردنى، كتب كلماتها الشاعر رامى اليوسف، وألحان وتوزيع طونى سابا، ماستر محمد مقهور، ومن المقرر أن يُصور عاصى الحلانى الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة فى وادى رم جنوب الأردن.

وتعتبر أغنية "الدحية" قالبًا غنائيًا أصيلاً من قوالب الغناء البدوى المتوارثة فى الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبى، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب فى تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.

ويأتى إطلاق عاصى الحلانى أغنية "الدحية" فى فصل الصيف لكون هذه الفترة، مرتبط بالإجازات والعطلات حيث يكون الوقت مناسبا لاجتماع الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن ثم الاحتفال بالزواج وإقامة طقوسه السعيدة المختلفة.