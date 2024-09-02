خدمات ثقافية وفنية.. مواعيد وأماكن مكتبات مصر العامة المتنقلة خلال سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - خدمات ثقافية وفنية.. تواصل مكتبات مصر العامة المتنقلة، التابعة للمكتبة الرئيسية بالدقي، وفرعي الزيتون والزاويه الحمراء تقديم فعالياتها وأنشطتها المتنوعة في العديد من المواقع والمدن التابعة للقاهرة.



وكشفت رانيا شرعان، مديرة المكتبة الرئيسية بالدقي، عن مواعيد وأماكن المكتبات المتنقلة خلال شهر سبتمير للقاهرة الكبرى، مؤكده أن المكتبة تذهب إلى أكثر من ١٦ موقع ثابت خلال الشهر الواحد، يتم تقديم فيها الخدمات الثقافية، والأنشطة المتنوعة، وتتمثل المواقع فيما يلي:



مواقع الخدمة في مدينة القاهرة :



1. مركز شباب الجزيرة بالزمالك (يوم الجمعة الرابع من كل شهر).

2. المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات (الإثنين الثالث من كل شهر).

3. نادي جويل سبورت سيتي بزهراء مدينة نصر (الخميس الرابع من كل شهر)



مواقع الخدمة في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد هي:



1. مركز شباب الشيخ زايد (يوم السبت الأول من كل شهر)

2. نادي the club الرياضي والاجتماعي "فرع 6 أكتوبر" (يوم الخميس الأول من كل شهر)

3. كمبوند إشراقة بمدينة"6 أكتوبر" بالتوسعات الشمالية (يوالاثنين الرابع من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة حدائق أكتوبر هي:

1. كمبوند دجلة جاردنز "حدائق أكتوبر" (يوم الجمعة الثالث من كل شهر ).

2. مدينة الفردوس لضباط القوات المسلحة : نادي أكتوبر 2 ق.م (يوم السبت الثالث من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة هي:

1. كمبوند دجلة بالمز مدينة 6 أكتوبر الجديدة (يوم الجمعة الأول من كل شهر).

2. حي زهراء 6 أكتوبر الجديدة "الإسكان الاجتماعي" (يوم الخميس الثاني من كل شهر).

3. حي ربوة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة "إبني بيتك 6" (يوم الخميس الثالث من كل شهر).

مواقع الخدمة في القاهرة الجديدة:

1. مركز شباب التجمع الأول (يوم الجمعة الثاني من كل شهر).

2. كمبوند دار مصر الأندلس (70) بالتجمع الخامس (يوم الإثنين الأول من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة الشروق:

1. نادي الشروق الرياضي والاجتماعي (الإثنين الثاني من كل شهر).

2. مدينة المستقبل لضباط القوات المسلحة بالشروق : نادي الياسمين 1 (يوم ةلسبت الثاني من كل شهر).

3. مدينة المستقبل لضباط القوات المسلحة بالشروق : نادي الياسمين 3 (يوم السبت الرابع من كل شهر).

أما بالنسبة لمكتبة مصر العامة فرع الزيتون، تتجه مكتباتها المتنقلة إلى 7 مواقع خلال الشهر الواحد وهي:

1- السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، إحدى الميادين العامة بمدينة العبور.

2- الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 إلى إحدى دور التعليم بمنطقة عين شمس، الساعة 9:00 – 3:00 م.

3- السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، أحد المجمعات السكنية بالتجمع الخامس "دار مصر الأندلس، المرحلة الثانية.

4- السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، إحدى الميادين العامة بمدينة العبور.

5- الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 إلى المجمع السكني جولدن جيتس بالمقطم.

6- السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، المجمع السكني جاردينيا سيتي بالتجمع الأول.

وبالنسبة لمواقع المكتبة المتنقلة التابعة لفرع الزاوية الحمراء هي:

1- الجمعية الخيريه لأهالي شبرا الخيمه بالمنشيه الجديدة.

2- نادي بلاتنيوم بالتجمع .

3- جمعية جنات الخلود المرحله الرابعه منشأة ناصر.

4- نادي الزهور التجمع الخامس .

5- حي الاسمرات المقطم (مناطق بديل عشوائيات).

6- نادي الزهور مدينة نصر .

7- نادي الشمس جسر السويس.