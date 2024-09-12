19 ورشة وماستر كلاس في مهرجان آفاق مسرحية

ياسر رشاد - القاهرة - دورة الفنان "نور الشريف"..

أطلقت إدارة مهرجان آفاق مسرحية برئاسة المخرج هشام السنباطي، استمارة المشاركة بورش الدورة العاشر للمهرجان دورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مرحلتين الأولى من 1 إلي 18 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية وزارة الثقافة.

قال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان: إن الدورة العاشرة من مهرجان آفاق مسرحية دورة الفنان القدير نور الشريف تحفل بإقامة 19 ورشة وماستر كلاس للمبدعين من الهواة والمستقلين.

ورش مهرجان آفاق مسرحية

ويدرب في ورش مهرجان آفاق مسرحية نخبة من مبدعي المسرح الحر والمستقل في شتى مجالات العرض المسرحي، وهم : "الكاتب علاء الجابر - ورشة الكتابة المسرحية باستخدام الحواس، الفنان فادي فوكيه - العلاقة الإبداعية في تكامل عناصر العرض المسرحي، المخرج أشرف فاروق - الصندوق السحري، الكاتبة رشا عبد المنعم - ماستر كلاس "مصادر الكتابة / البحث عن فكرة"، المخرج والمؤلف يوسف المنصور - ماستر كلاس "علاقه الممثل بالمخرج والنص المسرحي"، المخرج محمد فوزي - تقنيات المسرح الأسود والعرائس - كيان ماريونيت، المخرج أيمن مصطفى - الاخراج المسرحي وتوظيف الدراما الحركية في ظل الذكاء الاصطناعي، الشاعر والكاتب أحمد زيدان - مباديء في دراما وعروض مسرح الطفل "للهواة والمستقلين"، الفنان ناصر عبد التواب - ماستر كلاس "الأراجوز المصري والعرائس"، السيناريست محمد عسكر - وجهات نظر خاصة في قضية الكتابة المسرحية، الممثل والمخرج عبد الله صابر - الفعل ورد الفعل، الفنان ومدرب التمثيل علاء حسني - كيف تكون الآخر، الممثل والمخرج أحمد الحناوي - أليات توظيف الجسد دراميا، المؤلف محمد عبد الوارث - كيف تصنع عرضاً مسرحياً، د. أحمد الدلة - الفنون الشعبية في العروض المسرحية، لفنان أبو بكر الشريف - الإضاءة المسرحية، المخرج أحمد صبري - أساسيات الإخراج المسرحي، أ.د. محمد عبد العزيز - الصولفيج والايقاع، المخرج المسرحي أ.د محمد عبد المنعم - ورشة فى تدريب الممثل وتطوير مهاراته الإبداعية".

وأكد السنباطي أن الورش في مهرجان آفاق مسرحية سوف تكون باستوديو آفاق بوسط القاهرة، وهي مجانية و محدودة العدد حيث يبلغ أقصى عدد ممكن 20 متدرب ف الورشة او الماستر كلاس أو اقل حسب رغبة المدرب لتعظيم الاستفادة من التدريب أو المحاضرة، وسوف يكون الاشتراك عن طريق الرابط الإلكتروني.

وأوضح السنباطي أن المرحلة الأولى في مهرجان آفاق مسرحية من ملتقي المسابقات العروض والندوات التطبيقية من ١ إلى ١٨ أكتوبر على مسرح آفاق، تليها المرحلة الثانية "النهائيات" على مسرح الهناجر من ٢٩ أكتوبر حتى ٧ نوفمبر.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.