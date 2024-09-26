إطلالة لافتة ومثيرة لـ نور عريضة في أسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - لفتت المؤثرة وعارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الأنظار بإطلالتها المثيرة في أسبوع الموضة في باريس.

وقد أطلت نور عريضة بهوت شورت باللونين الأسود والفضي، مع توب باللون الأسود وبكمين طويلين، تحمل نفس نقشة الهوت شورت.

وإنتعلت نور حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، وحملت حقيبة يد باللون الأسود أيضاً.

وتركت نور شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بها.

وكان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة من طفولة نور عريضة.

وظهرت نور في الصورة بالثياب المخصصة لرقصة "الباليه"، وخطفت الأنظار بملامحها الطفولية الجميلة.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع الواصل الإجتماعي، الذين لفتوا إلى الشبه الكبير في ملامح نور بطفولتها، مع ملامح إبنتها أيلا، إذ قارنوا بينها وبين صورة مشابهة لإبنتها، و أشاروا إلى أنها تشبهها بالحركات والوقفة أيضا، كما أثنوا على جمال الاثنتين وأعربوا من خلال تعليقاتهم على الصورة عن محبتهم لهما.

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