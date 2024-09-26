إلهام شاهين تختار فستاناً مختلفاً من دار Burberry في العرض الاول لفيلم "العنب" وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين في العرض الأول والخاص لفيلم "عنب" الذي طرح في دور السينما في مصر يوم الثلاثاء الماضي.



واختارت إلهام لهذه المناسبة فستانا من تصميم دار أزياء Burberry، مصنوع من الحرير، ومطبوع عليه صور شخصيات كرتونية وكانت قد سبق وأطلت به النجمة العالمية أوليفيا وايلد في 2017. وبحسب موقع بيعه يصل سعره إلى حوالي 1495 دولار أميركي، أي ما يعادل 72 ألف جنيه مصري. ونسقت معه حقيبة يد باللون الاسود واكسسوارات ملونة واعتمدت على مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة.