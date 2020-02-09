شاهد.. نانسي عجرم تلعب المصارعة وتسقط ارضا!

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 02:54 مساءً - مازحت الفنانة اللبنانية اللبنانية، نانسي عجرم، احد المشتركين في برنامج “ذا فويس كيدز”، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة “الصوت وبس”، أمس السبت.

وبعد أن أدى الطفل، هشام اليمني، أغنية “متى أنا أشوفك” للفنان أبو بكر سالم، قالت له “أنت لي أنا”، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.