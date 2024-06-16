نيفا الكهربائية الجديدة تستعد للانطلاق بنسخة متطورة

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى شركة أفتوفاز الروسية مالكة علامة لادا، للتوسع في مجال السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، وتبذل الشركة جهودا كبيراً لتطوير العديد من الطرازات التقليدية لتحويلها مركبات تعتمد على الطاقة النظيفة، ومؤخراً كشفت شركة أفتوفاز الروسية، عن أحدث نموذج للسيارة نيفا الكهربائية التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً.

واستعرضت أفتوفاز، خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي النموذج الجديد للسيارة الذي أطلقت عليه اسم e-Niva، حيث تأتى كنسخة مطورة عن سيارات Niva Travel، وحصل على العديد من التعديلات الخارجية لتظهر المركبة أكثر تميزا.

وحصلت السيارة e-Niva على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وجهّزت بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم، وأحيطت عناصر واجهتها الأمامية وحجرات العجلات فيها بإطارات بلاستيكية متينة لحمايتها من الصدمات والخدوش.

وتبعا للمعلومات المتوفرة ستحصل نماذج هذه السيارة على نظام دفع رباعي ومحركات كهربائية تتراوح قوتها بين 60 و120 كيلوواط، وستجهز كل سيارة ببطاريتي ليثيوم ونيكل، إحداهما ستكون في صندوق الأمتعة الخلفي والأخرى ستثبت أسفل الصف الخلفي من المقاعد.

وسيستغرق شحن بطاريات المركبة نحو 12 ساعة في حال شحنها من المنافذ الكهربائية العادية في المنزل، أما في حال شحنها من المنافذ الكهربائية الثلاثية فيستغرق شحن البطاريات 5 ساعات ونصف تقريبا، وسيكون بإمكان المركبة قطع مسافة 175 كلم بالشحنة الكاملة للبطاريات.

وكانت "AvtoVAZ" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أنها تنوي إطلاق نسخ كهربائية من سيارات Largus الشهيرة، وستبدأ عمليات الإنتاج التسلسلي لهذه السيارات في النصف الأول من العام الجاري.

لادا في مصر

جدير بالذكر أن شركة جي في أوتو، قد نجحت مؤخراً في توقيع تحالف استراتيجي مع لادا الروسية، لتقوم بتجميع وإنتاج سيارات لادا في مصر بمصنعها الجديد الذي يتم إقامته حالياً بمدينة طربول الصناعية بطريق الكريمات.

وسوف تتجه شركة جي في أوتو، للتصنيع بنسبة مكون محلى كبيرة وسيتم الإعلان عنها عقب وصول خطوط الإنتاج للعمل وسوف تكون البداية بـ 7 طرازات من سيارات لادا.

وتخطط الشركة للدخول فى انتاج السيارات التجارية خلال الفترة المقبلة، كما تستعد للإعلان عن مصنع خاص ببطاريات السيارات الكهربائية ومحطات الشحن بجانب توقيع شراكات لتصنيع مكونات إنتاج السيارات.