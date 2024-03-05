شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعوض العملاء المتأثرين من توقف خدماتها خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فودافون مصر"، تعويض جميع العملاء المتأثرين علي جميع باقاتها خلال 24 ساعة، بعد عطل تعرضت له الشبكة في العديد من المناطق نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة أثرت في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع للمحمول 4G لعدة ساعات.

وأكدت ڤودافون مصر في بيان لها، استعادة جميع خدمات الجيل الرابع 4G، بعد انقطاعها بشكل مؤقت في بعض مناطق الجمهورية، حيث تم العمل على إعادة الخدمة إلي طبيعتها بشكل فوري.

وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، أن جميع الخدمات الأخرى لديها تعمل بشكل طبيعي، ووجهت "فودافون مصر" اعتذارها للمستخدمين المتأثرين بعطل الشبكة، وقالت إنها ستتقدم بمقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

واشتكى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر خلال الساعات القليلة الماضية، ولم يتمكن المستخدمين من إجراء أو استقبال المكالمات.

وتعد شركة فودافون مصر أكبر مشغل محمول في مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي يتجاوز 45 مليون مشترك، وتوفر خدمات الجيل الرابع لمعظم المشتركين.

وسبق وأن وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة مالية كبيرة على شركة فودافون مصر، في يونيو 2019 قدرها 10 ملايين جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ جراء انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات آنذاك، عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

كما وجه الجهاز الشركات مقدمي الخدمة آنذاك بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.