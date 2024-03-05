شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 0.41% بختام جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.079 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 38481 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13070 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10535 نقطة.