شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء مخاوف الإمدادات يهبط بالعقود الآجلة للنفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات يوم الاثنين، مع هدوء المخاوف من تراجع الإمدادات.

في الوقت نفسه، زادت المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة. تراجع جماعي وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 29ر0 دولار أي بنسبة 34ر0% إلى 85ر82 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 29ر0 دولار إلى 87 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.