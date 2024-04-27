إنشاء 589 وحدة سكنية في ضاحية الفرسان بقيمة مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية التابعة لشركة أورباس الإسبانية، لإنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان، بقيمة تقارب مليار ريال، بهدف توفير خيارات سكنية مبتكرة ونموذجية، على مساحة تصل إلى 150 ألف م2، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا.

ومثل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع الرئيس التنفيذي محمد البطي، ومن جانب شركة أورباس الرئيس التنفيذي دولوفو قوريور، وذلك في مقر الشركة الوطنية للإسكان بالرياض.

وتعد ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية التي تنفذها الوطنية للإسكان ومن أكبر الضواحي على مستوى المنطقة، وتم تصميمها لتقدم نظاما متكاملا للعيش في مدن تواكب رؤية السعودية 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة، حيث تمتد على مساحة 35 مليون م2، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقا حيويا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين م2، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 م2، لمواكبة المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.

وتعمل شركة أورباس الإسبانية في أكثر من 20 دولة، وطورت أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في عدد من دول العالم، كما أن لديها خبرة في مجال التطوير والإنشاء العقاري.

وأعلنت الوطنية للإسكان مؤخرا عن أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام بيع 1450 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار ريال ضمن عدد من المشاريع في ضاحية الفرسان، حيث حققت مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام الوطنية للإسكان بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها، لتحقق أسلوب عيش جديدا ومبتكرا يتخطى حدود الوحدات السكنية.