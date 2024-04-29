أبوثنين يؤكد أهمية التدريب الموجه لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أهمية التأهيل والتدريب الموجه والمبكر لسوق العمل والذي يركز على المهارات الفنية والشخصية والاجتماعية وأنماط العمل الحديثة.

وأوضح أبوثنين خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي، في بغداد بجمهورية العراق، أن المملكة، وبدعم من القيادة الرشيدة، أولت اهتماما بالغا للاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال برامج الرؤية واستراتيجية سوق العمل ومبادراتها.

وأشار إلى مبادرة الوزارة في عقد المؤتمر الدولي لسوق العمل بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصّصين بهدف استشراف المتغيرات المستقبلية لسوق العمل والتخطيط لها.

وبدأت أعمال المؤتمر 27 أبريل 2024م، بحضور ومشاركة وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر المهندس محمد شياع السوداني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبيرت هونجبو .

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 4 مايو الجاري، تقرير المدير العام للمنظمة بعنوان «مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، كذلك القضايا التي تخص العمل العربي، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل المنظمة، إضافة إلى مناقشة الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي القادم الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر انعقاده في جنيف.

يذكر أن منظمة العمل العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وأنشئت عام 1965م، وتُعد أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على صعيد الوطن العربي.