شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. بدء فعاليات المنتدى الدولي الاستثماري للطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

مؤسسة بحثية: النمو في #الطاقة_الشمسية وطاقة الرياح يدفعان العالم إلى تجاوز نسبة 30% من عمليات توليد #الكهرباء من المصادر المتجددة



للتفاصيل | https://t.co/C7SCDmROpx#اليوم pic.twitter.com/veUIVT943T — صحيفة اليوم (@alyaum) May 8, 2024

منتدى الطاقة المتجددة

الدمام - شريف احمد - بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات أعمال المنتدى الدولي الاستثماري التاسع للطاقة المتجددة وكفاءتها تحت شعار "السيارات الكهربائية والمدن الذكية والشبكات الذكية خيار استراتيجي للدول العربية"، بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية.وتركز محاور المنتدى الذي تستمر أعماله لثلاثة أيام على موضوعات، التشريعات للطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ومخاطر إدارتها، وصيانتها ومراقبتها، والتنمية المستدامة في الوطن العربي والذكاء الاصطناعي، والنقل الأخضر والسيارات الكهربائية، والمدن الذكية، وأمن الطاقة، والأنماط الزراعية المتطورة، والطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر، ومحطات شحن السيارات الكهربائية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويهدف المنتدى إلى رفع التوعية العامة المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءتها، ونشر هذه المعرفة في الدول العربية، إلى جانب تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء، وتوفير فرص الاستخدام للطاقة المتجددة، وإيجاد هيئة مختصة المتخصصة في التعليم والتدريب المهني، ودمج مفاهيم الطاقة المتجددة وكفاءتها في ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.وعلى هامش المنتدى تم إطلاق إعلان عمان للسلام والتنمية المستدامة، والإعلان عن أول سباق سيارات شمسية في الأردن.