شكرا لقرائتكم خبر مجموعة الشراكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعة الشراكة الإقليمية لتعزيز تقارير الاستدامة في دول الخليج والدول العربية أعلنت خلال اجتماعها الأول حضوريا بمدينة أبوظبي في التاسع من مايو الجاري، التصويت بالإجماع على اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، لرئاسة تلك الشراكة، في تأكيد جديد لأهمية ودور المملكة وريادتها الإقليمية على كل الأصعدة. وقال الدكتور المغامس، «إن الإطار التنظيمي للشراكة الإقليمية يهدف إلى تعزيز الدعم المتبادل بين الأعضاء في جهودهم لتطوير الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، لتعزيز البنية التحتية الوطنية للتقارير، وزيادة عدد التقارير عالية الجودة التي تنشرها الكيانات، وقياس إسهام القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم في تنفيذ المعايير الدولية، وتوفير صوت إقليمي مع معدي المعايير الدولية».

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.