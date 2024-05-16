المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة على شراكة دائمة مع المملكة المتحدة، إذ تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي بالمملكة بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، منوها بعمق العلاقات وتنوع مجالاتها.

وتطرق الفالح، خلال جلسة حوارية ضمّت وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر «Great Futures» في الرياض، إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأن كثيرا من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبينا أن المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، إذ أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في 2024.

وقال: «إن قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينا أن المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعا خلال الأعوام الـ6 الماضية».

من جهته، أبان وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، أن المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعقود عدة قادمة.

وأفاد بأن التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبين عمق العلاقات والتعاون المشترك، إذ إن المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة.

مبينا أن التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.

وعرج على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المملكتين، لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين المملكتين، إذ إن المملكة المتحدة تستهدف بناء مدارس بريطانية في المملكة خلال الأعوام القادمة.