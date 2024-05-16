وزير المالية

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وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط»، أكد الجدعان أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 أسهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأشار إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.
يذكر أن المنتدى جمع عددا من صناع القرار وقادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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